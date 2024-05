Antenna Sud

Dal 28 al 30 maggio, il Campus Universitario “E. Quagliariello” a Bari ospiterà, all’interno di una grande cupola geodetica, l’evento “Orienteering Dome. L’orientamento si fa casa”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L’iniziativa nasce dal progetto “Orienteering: la bussola per scegliere il tuo futuro”, focalizzato sull’orientamento attivo per la transizione dalla scuola all’università. Il progetto è finanziato dai fondi PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.6, e sostenuto dall’Unione Europea – NextGenerationEU, giunto alla sua seconda annualità.

Da settembre a oggi, oltre 11 mila studenti delle classi finali delle scuole superiori sono stati coinvolti nel progetto, che ha interessato 59 scuole in tutta la Puglia, da Apricena (FG) a Maglie (LE), passando per l’area di Taranto. Sono state erogate più di 8.000 ore di formazione, con la partecipazione di psicologi e pedagogisti esperti in orientamento. Hanno collaborato 490 docenti tutor delle scuole superiori e 152 tra docenti e personale tecnico-amministrativo del nostro Ateneo.

Questo risultato significativo si affianca alle numerose iniziative di orientamento che l’Università di Bari offre durante l’anno accademico, per supportare i ragazzi nelle loro scelte formative e professionali.

L’Agenzia per il Placement dell’Uniba punta questa volta all’organizzazione di un macro evento suddiviso in tre giornate di cui le prime due dedicate all’orientamento al lavoro e la terza dedicata all’ orientamento attivo.

Difatti durante le tre giornate dell’evento, si terranno diversi appuntamenti dedicati all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, spaziando dall’orientamento attivo al placement.

Il 28 e 29 maggio si svolgeranno i Job Day Campus, organizzati dall’Agenzia per il Placement dell’UniBa, con la partecipazione di oltre 60 aziende che illustreranno le opportunità di studio e lavoro a tutti gli studenti di scuola superiore e ai laureati in cerca di occupazione.

Il 30 maggio sarà dedicato all’orientamento attivo e alle scelte future, con un confronto tra il mondo della Scuola e dell’Università per co-progettare nuovi interventi. Successivamente, saranno premiate le scuole partecipanti al progetto Orienteering per l’anno scolastico 2023/24. La giornata si concluderà con un pomeriggio dedicato alla comunità dell’UniBa e alle loro famiglie, con una visita ai luoghi più caratteristici del campus universitario

Per maggiori dettagli sul programma delle giornate, visita il sito uniba.it: [https://www.uniba.it/it/eventi-alluniversita/2024/orienteering-dome-l2019orientamento-si-fa-casa](https://www.uniba.it/it/eventi-alluniversita/2024/orienteering-dome-l2019orientamento-si-fa-casa)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author