Giochi del Mediterraneo, ripartita la macchina organizzativa

TARANTO – Ripartita la macchina dei Giochi del Mediterraneo che saranno ospitati da Taranto nel 2026

A Palazzo di Città, convocato dal sindaco Melucci, si è riunito il consiglio direttivo e assemblea d’indirizzo del comitato organizzatore.

«Avevamo la necessità di riavviare l’iter e recuperare questi sette mesi – le parole del primo cittadino – un tempo prezioso soprattutto per le esigenze progettuali dei nuovi impianti. Ne ho discusso con Malagò e ho riportato a consiglio e assemblea l’urgenza di non perdere altre settimane. Ho ritrovato un consenso unanime e un entusiasmo che rappresentano un’ottima base di ripartenza».

Tra i provvedimenti approvati, l’approvazione del consuntivo 2021 e del bilancio di previsione 2022. Inoltre sono stati definiti alcuni aspetti organizzativi della prossima cerimonia di consegna della bandiera dei Giochi, che avverrà a Orano, in Algeria, il prossimo 6 luglio.

«Il 7 luglio torneremo in Italia con il vessillo ufficiale della manifestazione – ha aggiunto il sindaco Melucci – e lo custodiremo fino al 2026. Nel frattempo, stiamo lavorando anche alla prima assemblea del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo che terremo a Taranto a novembre. Questi mesi saranno fondamentali per aprire ulteriormente l’assemblea alle federazioni sportive e rendere questo evento una concreta occasione di riscatto per tutto il territorio».