Taranto, il sindaco Melucci in visita dal Prefetto Martino

TARANTO – Il riconfermato sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, si è recato questa mattina in visita ufficiale a sua eccellenza il prefetto del capoluogo ionico Demetrio Martino, è stata un’occasione per riannodare quel legame istituzionale che, di fatto, non avevamo mai sciolto.

Abbiamo ripreso i principali dossier che vedono Prefettura e Comune coinvolti, con particolare riguardo al tema delle bonifiche, sul quale abbiamo dato la piena disponibilità dell’ente a essere di supporto.