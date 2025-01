Monopoli-Cavese 3-1: i biancoverdi volano al primo posto

Vola il Monopoli di Alberto Colombo. La vittoria per 3-1 sulla Cavese, infatti, consente ai biancoverdi di approdare al primo posto in classifica, dopo il pareggio pomeridiano del Benevento. Un successo meritato quello dei pugliesi, abili ad incanalare subito la partita nei binari desiderati, con due gol nei primi quindici minuti. Prima Angileri, poi Grandolfo fanno esultare il pubblico del ‘Veneziani’, siglando due reti nel giro di pochi minuti. I padroni di casa cristallizzano il risultato conducendo con serenità fino all’inizio della ripresa, quando la Cavese reagisce e torna in partita con il gol di Vigliotti. La squadra di Colombo, però, fornisce un’ulteriore prova di maturità , non disunendosi e tornando a padroneggiare il campo. In chiusura di gara, il neo entrato Yeboah cala il tris. Un successo che alimenta i sogni dei biancoverdi, i quali possono guardare dall’alto le inseguitrici.

LA CRONACAÂ

90’+4′ Triplice fischio del direttore di gara. Il Monopoli batte la Cavese e fa esplodere di gioia il ‘Veneziani’

90′ IL MONOPOLI CALA IL TRIS! Si sblocca Yeboah, il quale trova il gol del 3-1 imbeccato da Cristallo

90′ Concessi 4′ di recupero

89′ Monopoli: fuori Grandolfo per Yeboah

86′ Monopoli: tentativo troppo debole di Grandolfo in acrobazia, controllato da Boffelli

81′ Cavese: fuori Vigliotti per Diop e Loreto per Maffei

77′ Cavese: Vigliotti ci prova in rovesciata ma il suo tentativo finisce oltre la traversa

76′ Cavese: cambio anche per Maiuri, il quale sostituisce Konate con Barone

75′ Monopoli: fuori Greco e Valenti, dentro Cristallo e Scipioni

75′ Monopoli: Cross di Contessa che pesca Viteritti sul secondo palo, il quale non riesce a coordinarsi per la deviazione vincente

68′ Monopoli: incredibile occasione sprecata da Sylla, il quale calcia alto da pochi metri dopo la respinta di Boffelli

62′ Cavese: fuori Marranzino, dentro Citarella

61′ Ammonito Peretti (Cavese) per fallo su Sylla

61′ Monopoli: doppio cambio per Colombo. fuori Pace e Bruschi, dentro Contessa e Sylla

60′ Monopoli: ci prova ancora Bruschi ma Boffelli blocca la conclusione centrale

58′ Monopoli: conclusione insidiosa di Bruschi che termina di poco a lato

53′ Cavese: pericolosa la squadra di Maiuri con Saio, il quale riceve un cross di Loreto ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

47′ GOL DELLA CAVESE! La difesa biancoverde non riesce ad allontanare dopo un’incursione di Vitale e Vigliotti accorcia le distanze

46′ Riparte il match

➕SECONDO TEMPO ➕

46′ Finisce qui il primo tempo. Show del Monopoli in questi primi quarantacinque minuti

45′ Concesso 1′ di recupero

44′ Cavese: Sorrentino ci prova di testa ma non impensierisce Vitale

40′ Monopoli: conclusione di Bulevardi dal limite che si spegne sul fondo

30′ Monopoli: ancora pericolosa la squadra di Colombo con Miceli che non riesce a inquadrare lo specchio della porta sugli sviluppi di un calcio di punizione

18′ Cavese: punizione velleitaria degli ospiti, Vitale controlla senza patemi

15′ RADDOPPIO DEL MONOPOLI!: Grandolfo trova la via del gol siglando il raddoppio dopo una respinta della retroguardia metelliana

13′ Monopoli: Bulevardi va vicino al raddoppio

12′ MONOPOLI IN VANTAGGIO!: Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Angileri porta in vantaggio i suoi risolvendo una mischia nei pressi dell’area piccola

4′ Monopoli: Angileri ci prova da lontano ma la sfera termina alta

2′ Cavese: primo squillo del match. Sorrentino sfiora il goal in apertura con un mancino violento

1′ Comincia il match del ‘Veneziani’

➕ PRIMO TEMPO ➕

Monopoli-Cavese 3-1: 12′ Angileri (M), 15′ Grandolfo (M), 47′ Vigliotti (C), 90′ Yeboah

MONOPOLI (3-5-2): Vitale 6; Angileri 7, Miceli 6, Viteritti 6; Valenti 6 (Dal 75′ Scipioni 6), Battocchio 6.5, Bulevardi 6.5, Greco 7 (Dal 75′ Cristallo 6.5), Pace 6 (Dal 61′ Contessa 6); Bruschi 6.5 (Dal 61′ Sylla 6), Grandolfo 7 (Dall’89’ Yeboah 7). A disposizione: Garofani, Sibilano, Bizzotto, Fazio, Virgilio, De Risio, Yeboah, De Pietro, Cellamare. All. Colombo 7

CAVESE (4-3-3): Boffelli 6; Rizzo 5.5, Peretti 5.5, Saio 6, Loreto 6 (Dall’81’ Maffei s.v.); Konate 6 (Dal 76′ Barone 6), Marranzino 5.5 (Dal 62′ Citarella 5.5), Vitale 5.5; Diarrasouba 5, Sorrentino 5.5, Vigliotti 6.5 (Dall’81’ Diop). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Sannipoli, Pezzella, Marchisano. All: Maiuri 5.5

Arbitro: Alberto Poli di Verona. Assistenti: Mattia Morotti di Bergamo e Stefano Vito Martinelli di Potenza. Quarto Ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera

Angoli: 4-4

Ammoniti: Peretti (C)

Recuperi: 1′,4′

