🔴Diretta, Giugliano-Monopoli 0-1: secondo tempo

46′ Si riparte. Un cambio nel per parte: nel Giugliano dentro Njambe per Valdesi, nel Monopoli Cristallo rileva Scipioni

➕ SECONDO TEMPO ➕

45′ + 2′ Termina il primo tempo. Squadre a riposo con il Monopoli in vantaggio. Giugliano in 10 per la doppia ammonizione sventolata all’indirizzo di De Paoli

45′ Concessi due minuti di recupero

36′ Rosso tra le file del Giugliano. De Paoli cade in area ma secondo il direttore di gara non c’è contatto con Bizzotto. Doppia ammonizione per l’attaccante dei campani. In 10 la squadra di Bertotto

35′ MONOPOLI: Scipioni dialoga con Bruschi ma il suo tiro in porta viene sporcato dal rientro di Giorgione

34′ GIUGLIANO: D’Agostino serve Giorgione che calcia in porta ma Vitale blocca in due tempi

31′ GIUGLIANO: L’angolo di Celeghin trova Caldore, il cui colpo di testa però si dimostra velleitario

29′ Parapiglia in mezzo al campo. Il direttore di gara prima redarguisce, poi ammonisce Miceli e De Paoli

25′ Ammonito Scipioni per fallo su Onyewale

21′ GIUGLIANO: Errore in uscita di Scipioni, conclusione di De Paoli dalla distanza deviato in angolo da Bizzotto. Sugli sviluppi del corner, il colpo di testa di D’Agostino non impensierisce Vitale

20′ GOL DEL MONOPOLI! Cross di Falzerano dalla destra, volée di Grandolfo col mancino che sbatte sulla traversa ed entra in porta. Gabbiano in vantaggio

19′ GIUGLIANO: Primo squillo dei padroni di casa. La conclusione di De Rosa dal limite dell’area, però, è troppo debole e facilmente controllata da Vitale

14′ Fase di studio del match. Il pressing ordinato del Monopoli impedisce ai campani di costruire azioni pericolose

8′ GIUGLIANO: La punizione di Giorgione termina abbondantemente a lato

5′ MONOPOLI: Yabre preme sulla corsia di sinistra ma il suo cross viene deviato in angolo. Sul corner successivo i biancoverdi non riescono ad incidere

2′ MONOPOLI: Primo tiro in porta del match ad opera di Bruschi. Russo blocca senza difficoltÃ

1′ Partiti

➕ PRIMO TEMPO ➕

GIUGLIANO-MONOPOLI 0-1: 20′ Grandolfo

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Solcia, Minelli, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Valdesi (Dal 46′ Njambe), De Paoli, D’Agostino. A disposizione: Barosi, La Rocca, Nuredini, Valdesi, Lleshi, Maselli, Peluso, Ciuferri, Padula, Masala. All.: Bertotto

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Bizzotto, Angileri, Miceli; Scipioni (Dal 46′ Cristallo), Battocchio, Bulevardi, Falzerano, Yabre; Grandolfo, Bruschi. A disposizione: Garofani, Pace, De Sena, Fazio, Virgilio, De Risio, Ferrini, Yeboah, De Vietro, Cellamare. All.: Colombo

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Stefano Franco di Padova e Marco Sicurello di Seregno. Quarto Ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino

Angoli: 2-1

Ammoniti: Scipioni, Miceli (M)

Espulsi: De Paoli (G)

Recuperi: 2′

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author