🔴 Diretta, Empoli-Lecce 0-2: primo tempo

19′ EMPOLI: Problemi per Ismajli, il quale lascia il campo a De Sciglio

18′ LECCE: Krstovic ad un passo dalla doppietta personale. Su un lancio dalle retrovie, Ismajli buca l’intervento e lascia campo aperto all’attaccante salentino, ipnotizzato da Seghetti

14′ LECCE: Salentini vicini al tris con Helgason; bravo Seghetti ad opporsi in angolo al destro dell’avversario

11′ RADDOPPIO LECCE!: Morente batte rapidamente un fallo laterale e serve Krstovic, il quale trafigge Seghetti con un mancino potente e preciso

10′ EMPOLI: Rischiano i salentini in fase di impostazione, con Maleh che intercetta un passaggio di Falcone per Coulibaly ma non trova nessun compagno

9′ EMPOLI: Sugli sviluppi di uno schema su corner, la palla giunge a Colombo, il cui tiro però è facilmente neutralizzato da Falcone

5′ LECCE SUBITO IN VANTAGGIO!: Brutta palla persa da Viti che da il via alla transizione positiva dei salentini. Pierotti entra in area, Ismajli devia ma, dopo un liscio di Krstovic, si avventa Tete Morente, il quale sblocca il match.

1′ Dopo un minuto di raccoglimento in ricordo di Fabio Cudicini (scomparso lo scorso 8 gennaio), comincia il match del ‘Castellani’

➕ PRIMO TEMPO ➕

EMPOLI-LECCE 0-2: 5′ Morente, 11′ Krstovic

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Goglichidze, Ismajli (Dal 20′ De Sciglio), Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disposizione: Perisan, Vasquez, Henderson, Sambia, Fazzini, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Konate. All. D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Pehlivanov, McJannet, Daka, Marchwiński, Karlsson, Kaba. All. Giampaolo.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Assistenti: Davide Imperiale di Genova e Fabiano Preti di Mantova. Quarto Ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Valerio Marini di Roma. AVAR: Simone Sozza di Seregno.

Angoli: 1-2

