Wanted Chorus debutta con due anteprime Christmas for Everybody

Debutta stasera, venerdì 6 dicembre 2024, il tour natalizio del Wanted Chorus che torna nelle città di Puglia e Basilicata con 8 tappe a comporre un percorso che si concluderà il prossimo 23 dicembre 2024.

Il Wanted Chorus, diretto dal Maestro Vincenzo Schettini, annuncia così la partenza del suo tour natalizio: “Christmas for Everybody” non è solo un titolo, è un manifesto. È un invito a vivere il Natale senza barriere, senza distanze, abbracciando le differenze e celebrando ciò che ci unisce. Ogni voce conta, ogni persona è importante, e ogni nota è un ponte verso l’altro. Con un repertorio che spazia dai grandi classici natalizi ad arrangiamenti inediti, lo spettacolo trasforma ogni piazza e teatro in un vortice di pura energia.

Bari in piazza del Ferrarese venerdì 6 dicembre 2024 e Bitonto in piazza Cavour sabato 7 dicembre 2024 sono le due anteprime. Statte (14 dicembre, Bio Piazza, ore 20), Valenzano (19 dicembre, Largo Plebiscito, ore 20), Bari (20 dicembre, Teatro Forma, ore 21), Villa Castelli (21 dicembre, Piazza del Municipio, ore 20,30), Acquaviva delle Fonti (22 dicembre, Teatro Luciani, ore 20,30) e Trani (23 dicembre, Piazza della Repubblica, ore 20,30) sono gli appuntamenti di un viaggio che attraversa tre province.

Tutte le date, gli orari di inizio degli spettacoli, le informazioni sui singoli concerti ed eventuali aggiornamenti sul tour sono disponibili e comunicati direttamente sui canali sociali del Wanted Chorus. Per info sul tour 2024, è possibile inviare una mail a staff@wantedchorus.com.

Per info sulle singole date, è consigliato contattare direttamente gli organizzatori cittadini degli spettacoli.

Tutte le informazioni e i contatti utili sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus (facebook, instagram e youtube) e sul portale www.wantedchorus.com.

