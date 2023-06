Volley: Le gare della nazionale maschile a Taranto e Francavilla

La Puglia si tinge d’azzurro e si prepara a ospitare la nazionale maschile, che preparerà tra Taranto e Francavilla Fontana le prossime XXXI Universiadi di Chengdu in Cina. L’Italia lavorerà in collegiale a Taranto dal 27 giugno al 7 luglio prima di affrontare il “Torneo internazionale dei 2 mari”, che si giocherà il 4 e 5 luglio insieme a Olanda, Tunisia e Giappone e proprio quest’ultima arriverà in Puglia nei giorni precedenti al torneo per un collegiale a Francavilla Fontana.

Il calendario

4 luglio TARANTO

17.30 Giappone – Tunisia

20.30 Italia – Olanda

5 luglio TARANTO

17.30 Olanda – Tunisia

20.30 Italia – Giappone

6 luglio FRANCAVILLA

17.30 Olanda – Giappone

20.30 Italia – Tunisia

La manifestazione è curata dal comitato Taranto2026, in collaborazione con la FIPAV, presieduta dal presidente Giuseppe Manfredi. e sarà un test-event per i Giochi del Mediterraneo 2026, sotto il profilo logistico, dei trasporti e dell’accoglienza anche grazie al prezioso lavoro dei volontari, dei comitati regionali e provinciali FIPAV e del Comune di Taranto.

“Siamo molto felici di raggiungere Taranto per questo importante ritiro – commenta il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza, nativo proprio di Francavilla Fontana -. Tra l’altro, per me sarà la prima in Puglia con la nazionale maschile per un periodo di lavoro cruciale e fondamentale per testare le condizioni degli atleti in vista delle Universiadi in Cina. Questo collegiale rappresenta una grande occasione anche per la regione stessa: a Bari si giocheranno ottavi e quarti di finale dei prossimi Campionati Europei, quindi questa nostra presenza penso possa far da traino a livello promozionale prima dell’arrivo della nazionale di Ferdinando De Giorgi. Oltretutto, questa nostra presenza in Puglia aiuterà anche il territorio in proiezione della 20a edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 proprio a Taranto”.

”Il quadrangolare che ci attende con Olanda, Tunisia e Giappone sarà importante – aggiunge Fanizza -: incontrare queste nazionali ci permetterà di capire lo stato di forma dei ragazzi partiti per la Volleyball Nations League, che gli atleti che hanno lavorato con noi nei precedenti ritiri. Sono fiducioso perché i ragazzi stanno molto bene e mi aspetto di vedere buone cose da un gruppo ha già un bagaglio d’esperienza non indifferente. Taranto ci aspetta e noi non vediamo l’ora di arrivare”.

“Non facciamo in tempo a chiudere una stagione agonistica ricca di successi, con la promozione di Melendugno che fa ritrovare alla Puglia la Serie A femminile, che ci prepariamo a ospitare la nazionale maschile del nostro Vincenzo Fanizza – dice Giuseppe Manfredi, presidente Fipav -. Avremo l’onore di ospitare una nazionale ricca di atleti di altissimo livello e sono convinto che, come sempre, la Puglia risponderà presente. Ci tengo a ringraziare i Comuni di Taranto e Francavilla Fontana, ma anche le società Prisma Taranto e Vipostore Francavilla per la massima disponibilità. Grazie anche al Comitato Taranto2026 che ha scelto la pallavolo come disciplina per il test in vista dei Giochi del Mediterraneo, che faranno tappa proprio a Taranto e su tutto il territorio jonico. La pallavolo sta vivendo in Puglia un grande momento, devo dire grazie anche alla Regione Puglia che ci affiancherà nel nostro viaggio che ci porterà fino agli Europei maschili di settembre, un appuntamento imperdibile”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp