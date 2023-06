FOGGIA – Il 30 giugno è indirettamente una data importante per il Foggia calcio perché finalmente si conosceranno le squadre che risultano iscritte ai campionati professionistici. Ovviamente i riflettori dei rossoneri sono rivolti verso la serie B sfumata per un soffio. La finale playoff è stata vinta dal Lecco a pochi giorni prima della scadenza della presentazione delle domane per l’iscrizione. Il club lombardo non ha avuto nessuna proroga e come noto ha avuto difficoltà nella scelta e nella successiva concessione di uno stadio dove disputare le gare casalinghe. Il presidente dei cadetti Balata è stato perentorio: la prossima serie B non sarà a 21 squadre, quindi coloro i quali hanno pensato che alla fine tutti i club interessati saranno accontentati…sbagliano. Il Foggia però si appellerà all’articolo 49 delle noif secondo il quale dalla C alla B devono salire 4 squadre vale a dire le tre vincitrici dei gironi e la vincente dei playoff. Se quest’ ultima dovesse avere problemi di iscrizione si spalancherebbero le porte alla perdente della finale playoff e dunque al Foggia. Già, tutto facile secondo il nostro ragionamento, ma bisogna vedere se terranno in considerazione o no questa norma perché in serie B il regolamento strizza l’occhio alle retrocesse in C e in questo caso il Brescia sarebbe favorito. Insomma con la giustizia sportiva si rischia che il nodo diventi sempre più ingarbugliato. Qualora non dovesse sbrogliarsi per tempo la sensazione è che si ricorra anche alla giustizia ordinaria.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp