Eccellenza: Manco confermato sulla panchina del Novoli

Andrea Manco sarà il tecnico del Novoli anche nel campionato di Eccellenza Pugliese per la stagione 2023-2024. Con la conferma dell’allenatore di Taurisano, giunto sulla panchina rossoblù a dicembre 2022, si inaugura un nuovo percorso diretto alla costruzione della rosa, dello staff tecnico e dirigenziale della società novolese.

“Manco ha dimostrato competenza e dedizione al lavoro, valori che hanno permesso il raggiungimento della salvezza nella scorsa stagione – afferma il presidente Francesco Murra –. Alle doti umane e professionali, si aggiunge uno spirito combattivo che aiuta squadra e tifosi, un valore importante in un girone sempre più impegnativo e difficile. Dopo la guida tecnica, comunicheremo nuove e importanti decisioni”.

Andrea Manco già scalpita. “Campionato più difficile, complice anche la decisione sui nuovi format per il futuro, ma serve sin da subito la giusta mentalità. Ringrazio la società per la fiducia e i tifosi per il sostegno, ora serve lavorare come un corpo solido per trovare gli stimoli giusti da portare nello spogliatoio. Ce la giocheremo con tutti, senza mai abbassare la testa davanti a niente e nessuno, ma già da ora bisogna mettersi al lavoro insieme”.

