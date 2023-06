FRANCAVILLA F.NA – Sarà con ogni probabilità Simone Nicoli il primo volto nuovo della Virtus Francavilla 2023/24. Per il terzino sinistro, classe ’98 e nato a Castel San Pietro Terme, sarebbe la prima volta assoluta tra i professionisti, dopo aver collezionato 195 presenze in Serie D con 16 reti e 31 assist. In particolare, nell’ultimo torneo, è stato la punta di diamante del Prato: 6 gol e 8 assist, numeri che per un laterale difensivo fanno la differenza. Brava la Virtus Francavilla a muoversi d’anticipo, sbaragliando la concorrenza: c’è già l’accordo verbale tra le parti, nei prossimi giorni dovrebbe essere messo tutto nero su bianco con tanto di firme.

Dopodiché le attenzioni della società biancazzurra si sposteranno su difensore centrale e portiere: tra i pali, nonostante l’addio di Avella e del suo vice Romagnoli, non c’è particolare fretta nello scegliere il profilo over e di esperienza che la società vorrebbe regalare ad Alberto Villa. Intanto su Patierno spinge l’Avellino, ma una proposta concreta alla Virtus non è mai arrivata, né tantomeno proposte di scambio che, in questo momento, il Francavilla non ha intenzione di prendere in considerazione. E, più in generale, come ricordato dal presidente Magrì, la società in questo momento non ha la necessità di fare cassa e se da qui a fine mercato non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, il numero nove resterà di buon grado alla Nuovarredo Arena. Restano sullo sfondo Catania e Monopoli.

Proseguono, infine, i contatti con l’Atalanta per il ritorno in biancazzurro di Daniele Solcia, pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, il quale da questa settimana sarà in città per programmare insieme a dirigenza e proprietà il mercato e il lavoro pre-campionato. Un autentico full-immersion, per una Virtus che è finalmente partita verso la nuova stagione

