Volley B1/F, Star Bisceglie: trasferta a Roma per chiudere l’andata

La matricola Star Volley Bisceglie si prepara a concludere il girone d’andata del campionato di Serie B1 femminile nel gruppo D con una sfida cruciale sul campo del Casal de’ Pazzi Roma. Il match si disputerà sabato 18 gennaio al palasport “Andrea Scozzese” con inizio fissato per le ore 15:30. L’obiettivo della formazione nerofucsia è chiaro: ottenere i tre punti per consolidare la propria posizione ai vertici della classifica.

Preparazione e ambizioni

Guidata da coach Marco Breviglieri, la Star Volley ha sfruttato la pausa del weekend scorso – dovuta al ritiro di Caltanissetta – per intensificare gli allenamenti e recuperare alcune atlete acciaccate. La squadra punta a confermare la sua crescita sul parquet romano, dove una vittoria potrebbe ribadire le ambizioni di alta classifica.

Avversarie giovani e talentuose

Casal de’ Pazzi è un club storico della capitale, con un roster interamente composto da atlete Under 18 allenate da Luca Cristofani. Con 21 punti in classifica, la formazione romana si è distinta per un percorso di grande qualità nel competitivo contesto del campionato di Serie B1.

Direzione di gara e copertura live

Il match sarà arbitrato da Francesco Sacrini (primo arbitro) e Lorenzo Marini (secondo arbitro). I tifosi potranno seguire la sfida in diretta streaming sul canale YouTube del Casal de’ Pazzi. Inoltre, aggiornamenti live saranno disponibili sui profili social della Star Volley Bisceglie, che offriranno anche contenuti esclusivi pre e post-partita.

Per chi preferisce i dati in tempo reale, il servizio di live scoring sul portale federvolley.it garantirà aggiornamenti costanti su tutte le gare del campionato di Serie B1.

