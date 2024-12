Volley A3/M, Gioia del Colle: corsa al secondo posto passa da Castellana

Neanche il tempo di celebrare la vittoria sull’Aurispa Lecce, che la Joy Volley si prepara a un nuovo e atteso derby con la BCC Tecbus Castellana Grotte. Domenica 29 dicembre, i biancorossi saranno ospiti dei gialloblù, reduci da un turno di riposo dopo sei sconfitte consecutive nel girone Blu.

La squadra allenata da Giuseppe Barbone, terzultima in classifica con 10 punti, ha cercato di rilanciarsi sul mercato a inizio dicembre, ingaggiando Matteo Meschiari (ex Sarlux Sarroch) per compensare gli infortuni di Zornetta e Iervolino. Per la Joy Volley, in piena corsa per il secondo posto (attualmente occupato dalla Domotek Reggio Calabria), sarà fondamentale superare la determinazione dei padroni di casa, sconfitti al tie-break nel match di andata.

Probabile formazione per Castellana: Cappadona al palleggio, Casaro opposto, Meschiari e Carta schiacciatori, Marra e Ciccolella centrali, Guadagnini libero. La Joy Volley punterà su esperienza e compattezza, guidata dal capitano Mariano.

”Ci aspetta una sfida impegnativa – commenta il centrale biancorosso Sandi Persoglia –. Castellana ha buone individualità, ma scenderemo in campo con grinta e determinazione per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Le mie recenti prestazioni? Frutto del duro lavoro in allenamento, soprattutto sul fondamentale del muro”.

Il match, in programma alle 18:00, sarà diretto dagli arbitri Luigi Pasciari e Alberto Mancuso e trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

