Volley A3/M, battuta d’arresto per la Joy Gioia del Colle

Battuta d’arresto per la Joy Volley Gioia del Colle, che cade sul parquet del PalaVitaletti sotto i colpi della Vidya Viridex Sabaudia, vincitrice per 3-0 (26-24, 25-20, 25-15). Per i biancorossi di coach Passaro è la seconda sconfitta stagionale, maturata al termine di una gara in cui i padroni di casa, impeccabili in muro-difesa e al servizio, hanno imposto il loro gioco.

Il primo set, combattutissimo, si è risolto ai vantaggi: decisivi il mani out di Mazzon R. e il muro di De Vito (26-24). Nel secondo parziale, la Joy Volley ha tenuto testa fino al 17-17, ma un guizzo della squadra gialloblù, guidata da uno scatenato Onwuelo, ha fissato il punteggio sul 25-20. Nel terzo set, invece, dominio incontrastato di Sabaudia, che ha chiuso agevolmente 25-15, portando a casa i tre punti.

Per la Joy Volley sarà fondamentale archiviare in fretta questa battuta d’arresto e prepararsi al big match contro la Romeo Sorrento, in programma domenica 24 novembre al PalaCapurso.

Vidya Viridex Sabaudia-Joy Volley Gioia del Colle 3-0 (26-24, 25-20, 25-15)

SABAUDIA: Mazzon N. 3, Onwuelo 12, Ruiz 12, Mazzon R. 14, Tomassini 9, De Vito 6, Rondoni (L1). All. Mosca.

GIOIA DEL COLLE: Vaškelis 12, Mariano 6, Milan 13, Cester 5, Garofolo 2, Rinaldi (L1). All. Passaro.

Note: Aces 6-1, muri vincenti 8-7. Durata set: 30’, 30’, 24’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author