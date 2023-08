FRANCAVILLA F.NA – Diego Zuppel è pronto a diventare un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Proprio in questi minuti, infatti, l’attaccante ventenne nativo di Castiglione del Lago sta risolvendo il contratto che lo legava allo Spezia; dopodiché metterà nero su bianco con la società del presidente Antonio Magrì: l’intesa è già stata raggiunta nei giorni scorsi per un contratto di due anni. Sarà il secondo tassello under per il reparto offensivo di Alberto Villa e andrà a contendersi la maglia da titolare con Gabriele Artistico. Il diesse Antonazzo piazza un altro colpo in entrata, Zuppel è della Virtus Francavilla.

