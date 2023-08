Cerignola, oggi allenamento congiunto con la Cosmano Foggia

CERIGNOLA – Allenamento congiunto in vista per l’Audace Cerignola che, oggi alle 17:30, ospiterà la Cosmano Sport Foggia al “Monterisi“. I gialloblù affronteranno la compagine foggiana, che nella prossima stagione militerà nel campionato di Promozione Pugliese, nel primo test estivo tra le mura amiche con ingresso libero sugli spalti. Nella giornata di sabato era in programma un allenamento congiunto con il Pineto, poi annullato per impegni del club abruzzese. Cancellata anche la gara amichevole prevista con il Molfetta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp