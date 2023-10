FRANCAVILLA F.NA – A Monopoli non ci saranno i tifosi della Virtus Francavilla, a seguito del divieto imposto dalla Prefettura di Bari anche per i precedenti tra le due fazioni. Un derby sentitissimo e che vale parecchio anche per il presente del campionato: da una parte Tomei, alla ricerca della prima vittoria, si gioca il futuro; dall’altra la compagine biancazzurra vuol riprendere spedita la propria corsa verso l’alta classifica. E nella città francavillese, più precisamente nei dintorni dello stadio, è spuntato uno striscione firmato Curva Sud: “Combattete per noi!”, con la data del match in programma venerdì sera allo stadio Veneziani (match che sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Antenna Sud).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp