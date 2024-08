Virtus Francavilla, sondaggio per Manuel Sarao: ritorno possibile

Manuel Sarao potrebbe tornare alla Virtus Francavilla. Quello del centravanti classe ’89 attualmente in forza al Siracusa, è un profilo che piace al direttore sportivo Francesco Montervino, che nelle ultime ore di calciomercato dovrà provare a completare la rosa degli imperiali (anche) con un attaccante di spessore. Sarao, dopo aver già indossato la casacca biancazzurra della Virtus Francavilla nel corso della stagione 2018/2019, gradirebbe la destinazione. L’operazione non è però così semplice come può sembrare. La possibile fumata bianca è infatti vincolata da un altro ex Virtus Francavilla, ossia Diego Zuppel, finito proprio nel mirino del Siracusa dopo il trasferimento al Trapani. Se il Siracusa dovesse riuscure a prendere Zuppel, ecco che libererebbe Sarao, che a quel punto avrebbe la possibilità di definire il proprio ritorno a Francavilla. Quello dell’ex Catania non è però l’unico nome presente sul taccuino di Montervino, che segue con attenzione anche Michael De Marchi.

