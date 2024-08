Ryduan Palermo potrebbe già tornare in Puglia: Cerignola, Altamura e Francavilla alla finestra

Ryduan Palermo potrebbe già tornare in Puglia dopo la super stagione che lo ha visto protagonista in Serie D con addosso la casacca del Martina. L’attaccante sudamericano classe ’96 è stato acquistato dalla Carrarese di Antonio Calabro circa un mese fa, ma per il figlio d’arte potrebbe non essere ancora arrivato il momento di giocarsi le proprie carte in Serie B. La Carrarese potrebbe infatti lasciarlo partire in prestito, e sulle sue tracce ci sono al momento tre club pugliesi: Audace Cerignola, Team Altamura e Virtus Francavilla.

