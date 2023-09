Virtus Francavilla, sette punti in una settimana: la città sogna

FRANCAVILLA F.NA – È una Virtus Francavilla che fa sognare. Sette punti in una settimana che alimentano un entusiasmo travolgente in città e nello spogliatoio: domenica un’altra prova di spessore, contro un Messina ben organizzato e tra le squadre che corre di più nel girone C di Serie C. È una squadra, quella costruita in estate dal presidente Magrì e dal direttore sportivo Antonazzo guardando prima all’uomo e poi alle caratteristiche tecniche, che rende orgogliosi i tifosi e Alberto Villa.

E poi il protagonista. Primo centro in campionato anche per Gabriele Artistico. Era nell’aria da settimane, è arrivato e importante, letale, da tre punti sotto una Curva Sud che lo ha abbracciato domenica sera e che in lui vede il degno erede di Patierno.

