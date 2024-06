Virtus Francavilla, nelle prossime ore l’annuncio di Ginestra

FRANCAVILLA F.NA – Ciro Ginestra sarà il prossimo allenatore della Virtus Francavilla. La voglia di rivalsa che accomuna club e tecnico è immensa: i biancazzurri per riscattare la cocente delusione della retrocessione in Serie D, l’ex attaccante per provare a vincere un campionato dopo non essere riuscito a vivere una stagione intera al comando di una squadra per differenti motivi nelle ultime stagioni. Perché per Ginestra è bianco o nero, cercava un progetto serio da cui ripartire e lo ha trovato a Francavilla Fontana: ha detto immediatamente sì alla proposta di Montervino e Magrì. Nelle prossime ore diventerà ufficialmente il nuovo tecnico della Virtus Francavilla.

