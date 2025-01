Virtus Francavilla, Montervino out e Rogazzo deve svoltare: il punto

Il temporale dopo la bufera di vento e pioggia che ha caratterizzato la sfida tra la Virtus Francavilla e il Francavilla in Sinni. Parole forti e pesanti quelle pronunciate da Francesco Montervino nel post-gara, in risposta alla contestazione piovuta nei suoi confronti dagli spalti nei minuti finali di partita. E che di fatto hanno fatto scendere i titoli di coda sul suo mandato da direttore sportivo dei biancazzurri: nelle ore successive, infatti, al dirigente tarantino è stato comunicato l’esonero da parte della proprietà. Più per le dichiarazioni, in verità, che per l’operato tra mercato e scelte tecniche, che sarebbe stato valutato eventualmente al termine della sessione invernale di trattative oppure a fine stagione. Una posizione netta quella assunta dal presidente Magrì, assente ieri allo stadio come ampiamente preannunciato, ma che ha preso immediatamente le distanze dalle frasi pronunciate da Montervino, in quella che rappresenta non solo l’ennesima dimostrazione d’amore e di rispetto del numero uno biancazzurro nei confronti della Virtus, di una città e di una tifoseria, ma anche una risposta a chi chiedeva lumi sul futuro.

Esonerato, dunque, Montervino, mentre resta al timone del Francavilla il tecnico Antonio Rogazzo, a cui è richiesta ora una svolta in termini di scelte e risultati dopo due deludenti pareggi: non c’è altro tempo da perdere, il confronto dei primi 180’ del girone di ritorno vede un netto -4 in termini di punti rispetto all’operato di Ginestra.

