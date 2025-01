Virtus Francavilla, Montervino: “Quando una squadra vuole vincere, il pallone pesa per tutti”

Al termine del match, è intervenuto in mixed zone Francesco Montervino, direttore sportivo della Virtus Francavilla. Di seguito, le sue parole.

Sulla partita: “Ci siamo trovati meritatamente sul 2-0 nel primo tempo, forse manca un espulsione sul difensore che ha causato il rigore che abbiamo fallito. Parliamo degli episodi arbitrali da inizio anno, ma gli arbitri continuano a fare come gli pare. Non possiamo farci nulla se il primo gol del Francavilla FC sia viziato da un fallo. Il secondo gol, invece, presenta un concorso di colpe. Prima del 2-2, il mister ha cercato di rimpolpare la squadra con delle sostituzioni e c’era un risultato da difendere. Quando una squadra vuole vincere, il pallone pesa per tutti. Forse c’è esasperazione nel cercare per forza il risultato”.

Sulle critiche dei tifosi: “Accetto le critiche dei tifosi della curva, va rispettato il giudizio della gente. Anche quando eravamo primi c’era qualcosa da contestare. Io ci metto la faccia come sempre. Non mollo e non molliamo nulla, sono convinto che insieme a me ci sono tutti. Dal mister alla squadra. Le cose si fanno con rispetto dei ruoli, con eleganza e soprattutto con professionalità”.

Sul mercato: “Abbiamo l’esigenza di fare delle uscite per poter fare delle entrate, perché è giusto preservare le casse della società. Faremo attenzione in settimana a prendere dei giocatori, ma soprattutto fare delle uscite”.

