Virtus Francavilla, Giorno ai saluti: è a un passo dall’AlbinoLeffe

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla è pronta a salutare Francesco Giorno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il calciatore non rientra nei piani di Alberto Villa e sembra in dirittura d’arrivo la trattativa con l’AlbinoLeffe per la sua cessione. In quel caso poi i biancazzurri potrebbero virare con decisione su Marco Toscano, obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo.

