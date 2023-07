Virtus Francavilla, Gabriele Artistico è il colpo under per l’attacco

Colpo under in arrivo per la Virtus Francavilla: Gabriele Artistico sembra molto vicino. L’attaccante classe 2002 di proprietà del Parma ha giocato lo scorso anno prima al Gubbio e poi al Renate, realizzando quattro gol in 26 presenze. Il centravanti che il prossimo 14 luglio compirà 21 anni, è pronto a tornare nel girone meridionale dopo averci già giocato nel 2022 con addosso la casacca del Monterosi.

