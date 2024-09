Virtus Francavilla, ecco l’attaccante: trattativa ai dettagli per Andrea Arrighini

Quella di oggi dovrebbe essere la giornata giusta per la Virtus Francavilla ed il suo nuovo attaccante. La scelta del direttore sportivo Francesco Montervino pare sia alla fine caduta sul classe ’90 Andrea Arrighini, ex tra le altre di Alessandria, Potedera e Cittadella, lo scorso anno in forza all’Albinoleffe nel girone A di Serie C. Il centravanti 34enne approderebbe in biancazzurro da svincolato. Dopo 130 presenze in Serie B e quasi 300 in Lega Pro, Arrighini pare sia dunque pronto alla propria prima esperienza in Serie D.

