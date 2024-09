Eccellenza: UC Bisceglie rinforza l’attacco con l’ivoriano Dembélé

Il mercato dell’Unione Calcio Bisceglie non accenna a fermarsi, con l’arrivo di un nuovo elemento per potenziare il reparto offensivo. Si tratta dell’ivoriano Sory Dembélé, attaccante classe 2002. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Libertas Catania e della Sicula Leonzio, Dembélé ha maturato diverse esperienze in Serie D con le squadre di Troina, Giarre e Paternò, collezionando un totale di 40 presenze.

Nel suo percorso, il giovane attaccante ha avuto anche esperienze nelle categorie di Eccellenza, vestendo le maglie del Locri (Calabria) e della Pro Favara (Sicilia). Durante la scorsa stagione ha militato nell’Union Fossacesia, squadra dell’Eccellenza abruzzese, dove ha messo a segno quattro reti. Successivamente ha giocato con l’As Bisceglie, aggiungendo un’altra marcatura al suo score personale.

Dembélé, attaccante rapido e imprevedibile, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno offensivo, è già a disposizione della squadra per l’incontro odierno di Coppa Italia Dilettanti contro la Molfetta Calcio, in programma allo stadio Di Liddo.

