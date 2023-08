Virtus Francavilla: È tutto fatto tra Fracchiolla e il Lecco

Adesso sembra tutto fatto. Domenico Fracchiolla sarà il nuovo direttore sportivo del Lecco. Il dirigente nelle prossime ore rescinderà il contratto con la Virtus Francavilla, in accordo con il Presidente Antonio Magrì, che non ha voluto negare al suo dg la possibilità di fare un’esperienza importante in Serie B. Contestualmente la Virtus Francavilla non dovrebbe assumere altre figure dirigenziali. Il presidente Magrì pare orientato infatti ad affidare l’intera conduzione del calciomercato all’attuale direttore tecnico Angelo Antonazzo.

