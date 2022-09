”Non giudico mai l’operato dell’arbitro, anche se in questa circostanza ci sarebbero tutti i presupposti per farlo. A parer mio, un arbitro può condizionare una partita, ma non incidere sul risultato finale. Sono molto arrabbiato perché dopo una prestazione del genere non si può tornare a casa senza punti. Chiaramente, è un nostro demerito e spero che la squadra sia arrabbiata come me per questa sconfitta immeritata. Peccato perché abbiamo sempre tenuto in mano il match: benissimo nel primo tempo, bene nella ripresa”. Così Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla, dopo il ko di Pontedera con il Monterosi.

MONTEROSI: Menichini non è d’accordo, ”Tre punti meritati“ – Di avviso differente Leonardo Menichini, tecnico del Monterosi, che, al contrario del collega, parla di successo meritato. “Volevamo questi tre punti, li abbiamo ottenuti meritatamente al termine di una prova di carattere. Avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio di rete, ma il portiere della Virtus si è opposto con una super parata.