Violenze negli ospedali, Emiliano chiede incontro a prefetti pugliesi

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha sollecitato il prefetto di Bari, Francesco Russo, a convocare con urgenza il comitato regionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’obiettivo della riunione, richiesta a seguito dell’ennesimo episodio di violenza (tre infermieri aggrediti a Foggia), è definire protocolli operativi uniformi in tutta la regione per garantire il pronto intervento delle forze dell’ordine in caso di aggressioni agli operatori sanitari e socio-sanitari.

Emiliano ha sottolineato la necessità di attuare le misure di prevenzione previste dalle normative, coinvolgendo attivamente le forze di polizia. Ha quindi chiesto un incontro con i prefetti pugliesi, i rappresentanti della Regione e i vertici delle forze dell’ordine, per coordinare al meglio le azioni di tutela del personale sanitario.

In parallelo, il presidente ha incontrato Antonella Bellomo, coordinatrice del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (Nirs), per fare il punto sulle ispezioni nelle strutture sanitarie, alla luce dei recenti episodi di violenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author