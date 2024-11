Violenza contro le donne, la campagna della Polizia di Stato a Bari

BARI – Sono questi i numeri della violenza, una triste aritmetica che ogni anno vede donne uccise, aggredite o violentate dai propri partner, ex mariti o fidanzati, ma anche da padri e fratelli. La cronaca, purtroppo, ci restituisce uno spaccato fatto non solo di violenze fisiche ma anche psicologiche o verbali. Per questo la Polizia di Stato scende in campo in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con la campagna “Questo non è Amore”, progetto che intende accompagnare le vittime di violenza di genere, in ogni fase del difficile percorso, mediante un impegno “orientato” volto ad assicurare un contributo qualificato all’affermazione di una cultura fondata sulla parità di genere. In centro a Bari, il camper “Ufficio Mobile di Polizia”, con a bordo una “equipe” specializzata composta da operatori dell’anticrimine, medici, psicologi e un operatore della Sezione “Reati contro la persona”.

