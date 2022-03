VICO DEL GARGANO (FG) – Domenica 13 marzo ore 18.40: è questo il momento a partire dal quale si potrà votare per Vico del Gargano, uno dei 20 paesi d’Italia in provincia di Foggia e l’unico della Puglia, che concorrerà al titolo di Borgo dei Borghi, concorso organizzato dalla rete “I Borghi più belli d’Italia” e da Kilimangiaro, trasmissione in onda ogni domenica su Rai 3.