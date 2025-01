Via libera alla ristrutturazione del ‘Fanuzzi’, Elmo: “Brindisi avrà una struttura funzionale e moderna”

Anche a Brindisi si procede con la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi a disposizione dei Giochi del Mediterraneo per la realizzazione o la trasformazione di impianti sportivi. Il Comune di Brindisi, infatti, ha pubblicato in data 31 dicembre 2024 un bando di gara per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di revamping dello stadio comunale “Franco Fanuzzi”. Il tutto, per un importo complessivo di circa quattro milioni e mezzo di euro. Si tratta di una procedura aperta per l’appalto integrato di tale intervento in vista proprio dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Il tutto, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Comunale lo scorso 30 dicembre. Le offerte dovranno giungere a Palazzo di Città entro le ore 13 del 3 febbraio, mentre le buste saranno aperte dopo due giorni. Per la progettazione esecutiva, dal momento della comunicazione del Responsabile unico del procedimento alla ditta aggiudicataria, saranno disponibili quaranta giorni, mentre per l’esecuzione delle opere si dovranno impiegare non più di trecento giorni dal verbale della data di consegna. “L’intervento – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – prevede un revamping complessivo dello stadio, con interventi su opere infrastrutturali, sugli impianti destinati alla pratica sportiva e sull’efficientamento degli impianti elettrici. In sostanza, grazie ai Giochi del Mediterraneo, la città di Brindisi coronerà il suo sogno di poter disporre di uno stadio degno di questa parola che ovviamente resterà a disposizione della locale squadra di calcio i cui obiettivi, al di là dell’attuale posizione di classifica, appaiono particolarmente ambiziosi”.

