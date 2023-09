Verso Gallipoli-Fasano, Carrozza: “Vogliamo portare a casa altri tre punti”

Alla vigilia di Gallipoli-Fasano, il tecnico dei salentini Alessandro Carrozza ha parlato in conferenza stampa, presentando così il derby in programma per le ore 16 di domani: “Mentalmente i ragazzi stanno bene, c’è ottimismo dopo la vittoria all’esordio. Il Fasano è una buona squadra, allenata molto bene, ma noi dal nostro canto faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Sarà fondamentale non sbagliare l’atteggiamento. Dovremo andarli a prendere alti e non concedere loro il palleggio. Servirà essere aggressivi, quando necessario. Purtroppo non sarà della partita Caputo, che è squalificato. I nostri tifosi ci aiuteranno, anche se non giocheremo a Gallipoli. Il supporto della nostra gente è fondamentale”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp