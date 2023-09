Picerno: Longo, ‘Il Catania ci dirà di che pasta siamo fatti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo aver destato ottime impressioni nella sfida contro il Taranto, il Picerno di Emilio Longo si appresta ad affrontare il Catania di Tabbiani. Queste le parole del tecnico dei lucani alla vigilia dell’incontro: “Non siamo delusi per il risultato con il Taranto, siamo abituati a lavorare e ad accettare l’esito del campo. Non recriminiamo, dobbiamo migliorare, ma la squadra ha disputato una grande prestazione. Abbiamo ancora tempo, ma la strada tracciata è quella giusta. Col Catania sarà un’opportunità per capire di che pasta siamo fatti e confrontarci con una realtà meritevole di altri palcoscenici. Rispettiamo l’organico e l’organizzazione di gioco dei nostri avversari, ma non temiamo nulla. La squadra etnea è una delle compagini più importanti del girone e sono convinto che sarà un match dinamico: con le qualità a nostra disposizione potremo mettere in difficoltà i rivali. Non sarà un esame, ma un ulteriore step verso la maturità”.

