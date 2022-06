La mancata conferma di Franco, la possibile partenza di Prezioso ed il rinnovo di Toscano in stand-by, costringeranno la Virtus Francavilla a lavorare soprattutto sul centrocampo in vista della sessione estiva di calciomercato. Piace e non poco Luca Verna, classe ’93 apparentemente in uscita dal Catanzaro. L’ex Pisa è finito dunque nel mirino dei biancazzurri, ma non sarà facile né strapparlo facilmente alle Aquile, né superare la concorrenza dell’Avellino, che ha a sua volta avrebbe mostrato interesse nei confronti del centrocampista laziale, che quest’anno ha raccolto 44 presenze con addosso la maglia del Catanzaro, siglando anche tre gol fra campionato e coppe. Fra le fila dei giallorossi è stato il secondo calciatore più impiegato: 3.549 minuti racimolati in stagione. Solo Vandeputte ha giocato di più. Verna potrebbe essere stato chiesto direttamente da mister Calabro, che ci ha già lavorato sia a Catanzaro che a Carpi, in Serie B, nel 2017/2018. Un profilo sicuramente ideale per i biancazzurri, che dunque lavorano al colpaccio. Per quanto concerne la fascia destra si allontana sempre di più anche il possibile ritorno di Alessandro Albertini, che in casa Virtus più che un obiettivo rappresentava una suggestione. L’ex capitano del Villa si è recentemente detto disposto a tornare in terra imperiale, ma in queste settimane non è arrivata alcuna chiamata da parte dei vertici societari. Di riflesso c’è stata una netta accelerata del Cesena, con i bianconeri che si sono già mossi per portare in Emilia sia lui che Mercadante.