FOGGIA – Continuano con successo in provincia di Foggia le iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale in età pediatrica. Stamani grazie ad un open day presso l’hub della Fiera di Foggia, i genitori dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno approfittato numerosi di questa occasione per mettere in sicurezza i propri figli in vista del rientro a scuola.