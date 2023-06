Vaccini e migranti, premiata la Puglia

BARI – Un progetto che ha reso possibile la vaccinazione dei lavoratori e lavoratrici migranti e stagionali. Covid 19: la Regione Puglia è stata premiata al Kursaal Santa Lucia di Bari per progetto “Su.Pr.Eme – Health care and vaccinations for undeclared, seasonal workers”, parte di un’iniziativa guidata dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro che vede la l’ente di via Gentile come capofila delle cinque regioni italiane partner del sud Italia (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia). A rendere il premio, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale Hadea. Il riconoscimento giunge nell’ambito dell’iniziativa triennale paneuropea “Overcoming vaccination obstacles” che affronta gli ostacoli fisici, pratici e amministrativi alla realizzazione dei programmi vaccinali. L’agenzia ha indicato la Puglia tra i cinque progetti più promettenti.

