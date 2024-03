US Lecce, Gotti: “Inutile guardare la classifica adesso”

Salerno – Mister Luca Gotti al termine della gara vinta all’Arechi si è detto ovviamente del risultato ottenuto: “Questo era un momento particolarissimo. La squadra veniva da una settimana difficile perchè la partita col Verona ha lasciato strascichi importanti. Era quindi necessario darci un po’ di ordine per andare a riacquistare certezze.” – “Falcone ha fatto una grande partita, lui è un grande portiere; su Gomis si è superato. Bisogna però dire che la Salernitana non ci ha impensierito attraverso il gioco ma con palloni messi in mezzo. La squadra ha lavorato davvero bene in fase di non possesso”.

Sull’utilizzo del doppio centravanti: “Mancava Banda che sappiamo tutti essere un giocatore importante per questo Lecce. Piccoli ha le qualità fisiche e l’attitudine a fare un lavoro estremamente dispendioso anche lontano dalla porta. Di conseguenza ho voluto mettere più giocatori in campo che potessero fare gol” – “A livello tecnico devo prendere del tempo per capire tante cose su questo Lecce. Sicuramente oggi mi è servito per conoscere meglio la squadra. Lo spogliatoio è sicuramente uno spogliatoio molto sano che col gruppo ha saputo superare un momento di difficoltà”.

Sul prossimo impegno di campionato si dice contento di poter avere più tempo per preparare la squadra: “La partita con la Roma meglio poterla preparare con più giorni potendo contare sulla sosta”. “In questo momento non va guardata la classifica. Ci sono troppe squadre e troppi punti a disposizione quindi si potrebbe perdere la bussola a guardare la classifica in questo momento che da giornata a giornata potrebbe cambiara le posizioni delle squadre coinvolt4 per la salvezza.”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author