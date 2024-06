US Lecce, ecco il quarto acquisto, ufficiale Gaspar

Lecce – Era ormai solo questione di ore per avere la certezza anche del quarto acquisto dell’US Lecce per la stagione 2024/25. Con un comunicato infatti la società di via colonnello Costadura ha reso noto di aver acquisito le prestazioni sportivo di Kialonda Gaspar.

L L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto

alle prestazioni sportive del calciatore Kialonda Gaspar dal CF Estrela. Il centrale difensivo angolano classe ‘97 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni.

