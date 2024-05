Under 17 femminile, Bari Women alle fasi finali per lo scudetto

Sogno realizzato per le ragazze dell’ Under 17 del Bari Women che, grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta in casa del Cosenza hanno conquistato l’accesso alla Fase Finale Nazionale dove affronteranno una tra Parma e Arezzo. Decisive la doppietta di Nardelli e la rete di Otranto.

Campionato Under 17 Women – Fase Interregionale 7a giornata

Cosenza-Bari 0-3

Marcatrici: Nardelli (2), Otranto

