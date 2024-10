Una Foggia delusa in vista del derby contro il Taranto: la voce dei tifosi

È una Foggia delusa quella che si avvicina al derby “salvezza” contro il Taranto in programma venerdì sera allo “Zaccheria” ed in chiaro sul canale 14 di Antenna Sud.

Siamo stati nelle vie cittadine più importanti per catturare gli umori dei tifosi rossoneri, un mix tra delusione, rassegnazione e fiducia in vista del futuro a partire dalla sfida tra 48 ore. Consensi e scetticismi su Ezio Capuano, una spaccatura netta sul parere relativo al nuovo tecnico.

