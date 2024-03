Un punto a testa al “Massimino” tra Catania e Potenza

L’ultima vittoria dei lucani al “Massimino” risale alla Stagione ‘66/’67 quando Catania e Potenza facevano parte della serie cadetta. Scontro salvezza in questa 31esima Giornata del Campionato di Serie C, Girone C, con Michele Zeoli, alla prima in panchina dopo l’esonero di Lucarelli, che vorrà impedire a tutti i costi a Marco Marchionni di scrivere una nuova pagina di storia rossoblù in terra etnea. Gara che inizia con 30 minuti di ritardo per un problema al pulmann degli ospiti.

Il primo tiro verso la porta di Alastra arriva dopo 5 minuti con Cicerelli da calcio piazzato che termina abbondantemente alto. Al 21esimo è Celli a provarci col mancino da fuori area ma il difensore siciliano calibra male la mira. Bisogna aspettare il 45esimo per la prima occasione di marca rossoblù con Caturano che in mezza sforbiciata non inquadra lo specchio della porta. Nel secondo dei tre minuti di extra time è Castorani a tentare un non facile tiro al volo dal limite dell’area ma manca di precisione.

Nella ripresa parte bene il Potenza con Castorani che dopo quattro minuti non sfrutta il cross di Hadziosmanovic sprecando una buona occasione. Al 53esimo Caturano manca di freddezza sulla bella imbucata di Volpe, colpendo male la palla. Al 56esimo Alastra salva il risultato su Chiarella lanciato col contagiri da Marsura, deviando la palla in corner. Al minuto 65 è provvidenziale Monaco a chiudere su Caturano che aveva calciato a botta sicura dall’area piccola. Al 70esimo è ancora provvidenziale Alastra a respingere il colpo di testa di Marsura e il successivo debole tap-in. Dopo 30 secondi altra occasione per Costantino che sciupa clamorosamente calciando sull’esterno della rete. Al 75esimo è questa volta Furlan a salvare il risultato deviando con la punta delle dita in corner un bolide dai venti metri di Volpe che dopo 60 secondi, dagli sviluppi del secondo corner di marca rossoblù, colpisce la traversa.

Termina così una gara dai due volti: un primo tempo “alla camomilla” e secondi 45 minuti ricchi di occasioni che hanno visto protagonisti soprattutto i due portieri. Un punto a testa che per quella che è l’attuale situazione in classifica va tutto sommato bene alle due compagini.

IL TABELLINO DI CATANIA – POTENZA

Domenica 10 marzo 2024, ore 16.45, stadio “A. Massimino”: 31a Giornata Campionato Serie C – Girone C

CATANIA (4-3-3): Furlan; Castellini, Monaco, Kontek, Celli (46’ Rapisarda); Sturaro (46’ Ndoj), Welbeck, Zammarini; Chiarella (62’ Chiricò), Cianci (30’ Costantino), Cicerelli (38’ Marsura).

A disp.: Albertoni, Fortunato, Curado, Haveri, Peralta.

All.: Michele Zeoli

POTENZA (3-5-2): Alastra; Maddaloni, Hristov, Sbraga; Hadziosmanovic (88’ Marchisano), Saporiti (80’ Steffè), Candellori, Castorani, Pace; Caturano, Volpe (88’ Rossetti).

A disp.: Cucchietti, Iacovino, Verrengia, Paura, Spaltro, Kumi, Petti, Maisto, Burgio, Di Grazia, Mazzeo

All.: Marco Marchionni

Arbitro: Andreano (Prato)

Guardalinee: Cesarano (Castellammare di Stabia) – Marchese (Napoli)

Quarto Uomo: Striamo (Salerno)

CATANIA 0 – 0 POTENZA

MARCATORI:

AMMONITI: 5’ Sbraga, 18’ Welbeck

ESPULSIONI:

CORNER: 5 – 2

RECUPERO: 3’ – 4’

