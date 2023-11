Un pugliese astro nascente del marketing americano

Trentuno anni appena compiuti, il grottagliese Giovanni Luca Cascio Rizzo, ricercatore dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, è il primo italiano nella storia a vincere il prestigioso premio “AMA Rising Star 2023-24” dellꞌAmerican Marketing Association (AMA), la più importante associazione americana per professionisti del marketing che nel mondo vanta oltre 45.000 membri!

Il “Rising Star” (astro nascente) è il riconoscimento assegnato dall’American Marketing Association ai migliori talenti emergenti che, nella ricerca nel settore del marketing, si sono distinti dimostrando una straordinaria combinazione di rigore scientifico, rilevanza delle scoperte e innovazione!

Il premio AMA Rising Star 2023-24, infatti, è stato conferito a Giovanni Luca Cascio Rizzo per le sue ricerche sulle dinamiche di influenza sociale, studi che hanno dato nuova luce al ruolo del linguaggio nella comunicazione digitale, pubblicati recentemente sulle prestigiose riviste accademiche americane “Journal of Consumer Research” e “Journal of Marketing”.

Jonah Berger, professore dell’Università Wharton in Pennsylvania e advisor di Giovanni Luca Cascio Rizzo, definisce il giovane ricercatore italiano come “un diamante del mondo accademico”, elogi tessuti in patria anche dal professore Michele Costabile dell’Università LUISS Guido Carli, che nell’occasione ha commentato “il premio “Rising Star 2023-2024” è un riconoscimento meritato del suo talento straordinario”.

Giovanissimo ricercatore assunto dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, dopo l’importante riconoscimento internazionale Giovanni Luca Cascio Rizzo proseguirà la sua carriera negli USA, in particolare nella prestigiosa University of Southern California di Los Angeles dove l’anno prossimo assumerà l’incarico di Professore di Marketing.

Giovanni Luca Cascio Rizzo, dopo aver ha ringraziato le istituzioni e i professori che hanno creduto in lui sostenendolo nella carriera di ricercatore, ha commentato: “sono onorato di ricevere questo premio che rappresenta un incoraggiamento a proseguire la mia ricerca sulle dinamiche di influenza sociale».

