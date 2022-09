LECCE – Anche a Lecce ultime ore di campagna elettorale per Fratelli d’Italia, diversi gli appuntamenti per il candidato alla Camera Caverio Congedo tra incontri con simpatizzanti e dibattiti. Diversi i punti del programma dalla difesa dell’interesse nazionale, alla lotta alla criminalità, più sicurezza per le città, difesa del made in Italy e soprattutto lavoro con un’attenzione particolare per i giovani, e ribadisce la necessità di misure alternative, come propone FdI, rispetto al reddito di cittadinanza.