Ugento, adesso si ragiona: Oliva ha ingranato la marcia giusta

Il 3-0 con cui l’Ugento è riuscito ad imporsi contro il Brindisi ha riassunto alla perfezione il momento che i salentini di Mimmo Oliva stanno vivendo ormai da diverse settimane. Il campionato dei giallorossi, iniziato con una vittoria, due pareggi ed altrettante sconfitte dopo cinque turni, ha poi visto Ruiz e compagni vivere un mese complicato. Dalla trasferta di Francavilla in Sinni, al 5-0 di Matera contro il Gravina: l’Ugento ha raccolto un solo punto nelle prime cinque giornate, per poi però rialzarsi alla grande. Il ritorno al Comunale ha di sicuro aiutato, e non è un caso che la ciurma di Mimmo Oliva sia imbattuta in casa ormai da tre turni. Contro l’Acerrana è arrivato un buon punto, ciò che stava mancando erano i gol. Detto, fatto: 2-0 contro la Palmese e 3-0 contro il Brindisi. Due successi preziosi, intervallati solo dal ko di Casarano (giunto tra l’altro in rimonta, ed in inferiorità numerica). Ormai da tre giornate la media è di due gol realizzati a partita, e pensare che nei primi dieci turni ne erano stati segnati solo tre. La classifica ora è anche molto più bella da vedere, con la zona salvezza che dista una sola lunghezza. Un solo scontro diretto perso, ossia quello contro i sinnici, per un Ugento che prima di pensare al prossimo test salvezza interno con il Fasano, dovrà concentrarsi sulla trasferta di Martina. Se tra le mura amiche hanno fino ad ora fatto meglio solo le prime quattro della classe, in trasferta si deve invece ancora migliorare e non di poco. Il rendimento esterno dei giallorossi è infatti il peggiore dell’intero girone H, con appena due gol realizzati, 14 subiti ed un solo punto raccolto su 18 disponibili. La gara con il Martina, che da sette partite non fa altro che vincere, sarà tosta sulla carta, ma tutta da giocare. Intanto, la società si muove per rinforzare la rosa a disposizione del mister. Piacciono due profili in uscita dal Manfredonia: il centrocampista Emanuele Amabile ed il difensore Dramane Konatè.

