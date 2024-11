Brindisi, Benjamin Mokulu saluta: c’è l’accordo con l’Acireale

Benjamin Mokulu sarà un nuovo calciatore dell’Acireale. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, l’attaccante ha raggiunto l’accordo per la risoluzione col Brindisi e firmerà in giornata col club siciliano. L’esperienza brindisina del centravanti congolese termina dunque dopo 12 presenze stagionali e zero gol realizzati.

