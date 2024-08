Ufficiale, Taranto: un anno di contratto a Gianmarco Zigoni

Il Taranto ha ufficializzato l’acquisizione di Gianmarco Zigoni, attaccante classe 1991, che vestirà la maglia rossoblù fino al 30 giugno 2025. Zigoni, con alle spalle una carriera di circa 400 presenze tra i professionisti, è cresciuto nel settore giovanile del Milan. In Serie B ha giocato per Frosinone, Pro Vercelli, Spal e Venezia, mentre in Serie C ha indossato le maglie di Avellino, Lecce, Monza, Novara, Mantova, Juve Stabia e Virtus Verona.

