US Lecce, colpaccio di Corvino che prende Ante Rebic

Lecce – Ecco il colpo che tutta al piazza aveva invocato. Un colpo in pieno stile Pantaleo corvino che dal nulla appare in foto col neo centravanti dell’US Lecce: Ante Rebic. Il centravanto croato, nell’ultima stagione al Besiktas, è già a Lecce dove ha siglato il contratto che lega alla società di via colonnello Costadura.

