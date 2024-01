Ufficiale: Molnar è un calciatore della Virtus Francavilla

Ivo Molnar è un calciatore della Virtus Francavilla. L’acquisto è stato ufficializzato dal club del presidente Magrì con una nota. Proveniente dall’Arzignano Valchiampo, il difensore centrale croato, classe 1994, ha esordito calcisticamente in Italia tra le file del Voghera, in D, per poi indossare le maglie di Olginatese, Castiglione, Monza, Dro e Pro Patria, con cui ha effettuato il salto di categoria in Serie C. Successivamente, l’esperienza all’Arzignano, di cui è stato anche capitano sia in D che in C. Nel corso della carriera, in Serie C ha collezionato 75 presenze e 2 gol. Molnar è a disposizione di Roberto Occhiuzzi per la gara con il Foggia di venerdì 26 gennaio.

